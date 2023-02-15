Єврокомісія запропонувала включити Україну до зони роумінгу ЄС

Роумінг як удома

Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо включення роумінгу до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Європейська комісія ухвалила пропозицію щодо включення положення про роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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«Після прибуття з України більше не доведеться додатково платити за користування мобільними телефонами під час подорожі по ЄС, а мандрівники з ЄС отримають ті ж права під час візиту в Україну», — повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Зазначається, що приєднання України до зони безкоштовного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів Плану пріоритетних дій.

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«Цей план є дорожньою картою для повної імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС. Це перший випадок поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну», — зазначили у Єврокомісії.

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Наразі це питання повинна розглянути Рада Європейського Союзу. Швидкість інтеграції України у внутрішній ринок ЄС для роумінгу також залежатиме від імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні.

🔻 02 лютого на Саміті Україна-ЄС було оголошено про підписання нової Спільної угоди українських та європейських мобільних операторів щодо забезпечення доступного роумінгу для українців, які вимушено перебувають на території ЄС

🔻 8 квітня 2022 року 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.