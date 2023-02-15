САНКЦІЇ ПРОТИ РФ

Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ

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Прапор ЄС
Прапор ЄС © AP - Michael Sohn
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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«Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину», — зазначила у Twitter президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. 

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10-й пакет санкцій містить заборону на торгівлю та контроль над експортом технологій на суму € 11 мільярдів.  

Він передбачає нові обмеження на експорт промислових товарів та подальші санкції на експорт технічних продуктів подвійного призначення. Тобто РФ не зможе постачати електроніку, спеціальні транспортні засоби, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору. Усе, що може використовуватися російськими військовими.  

«Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, в тому числі дронах, ракетах і гелікоптерах», — зазначила Урсула фон дер Ляєн. 

Санкції також торкнуться Ірану, який допомагає Росії. 

«Революційна гвардія Ірану забезпечує Росію дронами "Шахед" для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку», — підкреслила пані Ляєн. 

Крім того, до 10-го пакету санкцій включено також понад 100 путінських пропагандистів та воєначальників. 

«Ми пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії», — зауважила вона. 

10-й пакет також передбачає спеціальній заходи для країн, що допомагають РФ обходити санкцій.  

Новий пакет санкційних обмежень для Росії повинні затвердити 24 лютого — на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

«Нам потрібно побудувати міст надії для народу України від жахів війни до кращого майбутнього серед нас», — зазначила дер Ляєн. 

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🔻17 січня у Єврокомісії підтвердили підготовку 10-го пакету санкцій проти РФ.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.

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