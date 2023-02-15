Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ

САНКЦІЇ ПРОТИ РФ

«Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину», — зазначила у Twitter президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

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For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.



We are making Russia pay.



Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

https://t.co/ufC6zOqKyJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023

10-й пакет санкцій містить заборону на торгівлю та контроль над експортом технологій на суму € 11 мільярдів.

Він передбачає нові обмеження на експорт промислових товарів та подальші санкції на експорт технічних продуктів подвійного призначення. Тобто РФ не зможе постачати електроніку, спеціальні транспортні засоби, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору. Усе, що може використовуватися російськими військовими.

«Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, в тому числі дронах, ракетах і гелікоптерах», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Санкції також торкнуться Ірану, який допомагає Росії.

«Революційна гвардія Ірану забезпечує Росію дронами "Шахед" для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку», — підкреслила пані Ляєн.

Крім того, до 10-го пакету санкцій включено також понад 100 путінських пропагандистів та воєначальників.

«Ми пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії», — зауважила вона.

10-й пакет також передбачає спеціальній заходи для країн, що допомагають РФ обходити санкцій.

Новий пакет санкційних обмежень для Росії повинні затвердити 24 лютого — на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Нам потрібно побудувати міст надії для народу України від жахів війни до кращого майбутнього серед нас», — зазначила дер Ляєн.

We need to build a bridge of hope for the people of Ukraine, from the horrors of war to a better future in our midst.



Ukraine is a nation defined not only by its history and heritage.



It is a nation defined by its dreams.



And Europe is one of these dreams. pic.twitter.com/cj30NlBeWt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023

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🔻17 січня у Єврокомісії підтвердили підготовку 10-го пакету санкцій проти РФ.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.