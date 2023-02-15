Європарламент ухвалив резолюцію щодо помилування Саакашвілі

СПРАВА СААКАШВІЛІ

Рішення прийнято 577 голосами «за», 33 «проти» та 26 «утрималися».

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Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

Парламент висловив серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі. Євродепутати закликають президентку Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом на його помилування.

Враховуючи його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, у Європарламенті наголошують на звільненні Саакашвілі та дозволі отримати належне лікування за кордоном.

«Те, як в країні поводяться з ув'язненими, такими як екс-президент, є лакмусовим папірцем для відданості грузинського уряду європейським цінностям і його проголошених європейських прагнень, включаючи статус кандидата в ЄС, який досі не надано до Грузії», — йдеться у резолюції.

У тексті також вказано, що фундаментальну роль у затриманні Саакашвілі відіграв олігарх Бідзіна Іванішвілі «в рамках особистої вендети».

Таким чином, парламент повторює свій заклик до Ради та демократичних партнерів розглянути можливість накладення санкцій на пана Іванішвілі за його роль у «погіршенні політичного процесу в Грузії».

🔻8 лютого у Європарламенті закликали Грузію поважати гідність Саакашвілі.

🔻 7 лютого президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не може бути звільнений навіть у разі її помилування.

🔻 7 лютого у Міністерстві закордонних справ України заявили, що розчаровані рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

🔻 6 лютого Тбіліський міський суд відмовив експрезиденту країни Міхеїлу Саакашвілі у відстроченні покарання та звільненні за станом здоров'я.

🔻 6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻 Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду.