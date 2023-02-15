10 пакет санкцій може містити перші кроки щодо вилучення активів РФ на користь України

Кошти на відбудову України

Про це повідомляють в Офісі Президента України, а також пише Bloomberg. За даними видання, Європейський Союз, зокрема, планує змусити усі банки звітувати про активи Центробанку РФ, які знаходяться на їхніх рахунках.

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Саме це і має стати першим кроком для вивчення варіантів використання цих коштів на відбудову України, йдеться у публікації.

Про можливість здійснити перші кроки до вилучення російських активів у рамках 10 пакету санкцій повідомив у телеграмі і глава ОП Андрій Єрмак.

«Від 10 пакету санкцій ЄС очікуємо кроки до вилучення російських активів на користь України», — йдеться у дописі.

Також Bloomberg пише, що у пропозиціях Єврокомісії міститься зобов'язання звітувати про заморожені активи, пов'язані з підсанкційними фізичними та юридичними особами з Росії. Порушення цієї вимоги загрожує штрафами в розмірі до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обігу для компаній.

Окрім цього, до десятого пакету можуть увійти широкі торговельні обмеження на товари, які використовуються російською армією, включно з запчастинами, важкими транспортними засобами, електронікою, рідкоземельними елементами; заборона на транзит товарів через Росію та імпорт до ЄС російського каучуку та асфальту, персональні санкції проти десятків фізичних осіб, санкції проти Альфа-банку, Росбанку, Тінькофф Банку та Фонду національного добробуту РФ.

Ще 10 пакет, ймовірно, включатиме санкції проти російського перестрахувальника танкерів, які возять російську нафту, та проти британської судноплавної компанії за надання суден для перевезення краденого українського зерна.

Також до пакету обмежень можуть увійти призупинення ліцензій на мовлення низки російських медіа, заборона для громадян Росії обіймати посади у керівних органах операторів критичної інфраструктури ЄС та заборона на зберігання газу в ЄС російськими компаніями.

У проєкті десятого пакета санкцій немає Росатому та заборони на імпорт алмазів, повідомляє видання.

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