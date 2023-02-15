97% російської армії зараз в Україні — глава Міноборони Британії

Заяви посадовців

При цьому РФ все одно не вдалося пробити оборону ЗСУ, зазначив Бен Воллес. Також в інтерв’ю британським ЗМІ міністр зауважив, що західні союзники можуть допомогти Києву швидше, не зосереджуючись на відправленні літаків, а підтримуючи українські позиції на землі.

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Про це голова Міністерства оборони Великої Британії заявив під час засідання НАТО, передає BBC.

«Росія не змогла зібрати жодної сили, щоб пробити оборону України. Швидше, ми просто бачили спробу просування», — зазначив Воллес.

При цьому за таке просування російська армія заплатила величезну ціну, зауважив Воллес.

«Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, уся російська армія, знаходиться в Україні», — додав Воллес.

Також Бен Воллес зазначив, що західні союзники можуть допомогти Києву швидше, підтримуючи українські позиції на землі, ніж зосередившись на відправленні літаків.

В інтерв'ю британським ЗМІ Уоллес сказав, що для використання винищувачів потрібна значна кількість технічних фахівців, на підготовку яких піде не один місяць. Тоді як Британія може надати Україні допомогу значно швидше, постачаючи далекобійну зброю та зенітні ракети.

«Думаю, ми зможемо надати Україні допомогу в більш короткі терміни, якщо орієнтуватимемося не на конкретні запити специфічних озброєнь, а на той ефект, який запрошені озброєння мають зробити на полі бою», — заявив він.

Пояснюючи, чому постачання винищувачів може призвести до складнощів, він зазначив, що одна справа – «подарувати звичайну машину, на якій могли б їздити ви чи я», а зовсім інша – автомобіль для "Формули-1".

За словами Воллеса, Велика Британія закуповує та передає Україні боєприпаси радянського зразку, але також допомагає українським військовим у підготовці, щоб ті змогли використати і західні снаряди.

Британія також навчає українських солдатів витрачати менше боєприпасів у порівнянні з традиційним радянським методом ведення бою, додав Воллес.

«Україна використовує величезну кількість боєприпасів для самооборони, частково тому ми навчаємо їх воювати за західною моделлю», — заявив британський міністр.

🔻 9 лютого Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻 31 січня видання Evening Standard повідомило, що в Британії вважають недоцільною передачу Україні винищувачів Typhoon і F-35.

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