ВІЗИТ БАЙДЕНА

Байден не планує відвідати Україну — Білий дім

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден © AP - Evan Vucci
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Візит американського президента наступного тижня до Європи обмежиться тільки Польщею. 

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Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. 

У представника Білого дома запитали, чи планує Байден відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським. 

«Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі», — зазначив Кірбі. 

 

🔻15 лютого польські ЗМІ повідомили, що Зеленський і Байден можуть зустрітися у Польщі.

🔻10 лютого у Білому домі офіційно підтвердили, що Джо Байден їде до Польщі. 

🔻 26 січня телеканал NBC повідомив, що Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

🔻 6 лютого у канцелярії Дуди повідомили, що Джо Байден має намір невдовзі здійснити візит до Польщі.

🔻 9 лютого президент США заявив, що не ухвалив рішення стосовно можливого візиту до Польщі ближчим часом.

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