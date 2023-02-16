Байден не планує відвідати Україну — Білий дім

ВІЗИТ БАЙДЕНА

Візит американського президента наступного тижня до Європи обмежиться тільки Польщею.

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Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

У представника Білого дома запитали, чи планує Байден відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським.

«Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі», — зазначив Кірбі.

🔻15 лютого польські ЗМІ повідомили, що Зеленський і Байден можуть зустрітися у Польщі.

🔻10 лютого у Білому домі офіційно підтвердили, що Джо Байден їде до Польщі.

🔻 26 січня телеканал NBC повідомив, що Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

🔻 6 лютого у канцелярії Дуди повідомили, що Джо Байден має намір невдовзі здійснити візит до Польщі.

🔻 9 лютого президент США заявив, що не ухвалив рішення стосовно можливого візиту до Польщі ближчим часом.