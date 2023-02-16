Володимир Зеленський зустрівся з очільником МЗС Ізраїлю Елі Коеном

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ

Лідери обговорили посилення двосторонньої співпраці у різних напрямках.

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Про це повідомляє Офіс Президента України.

«Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході. Це перший візит представника вашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Розраховую, що він сприятиме поглибленню нашої співпраці. Перед нами схожі виклики й загрози», — зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер також подякував Ізраїлю за надану гуманітарну допомогу та запропонував взяти участь у відновленні об’єктів цивільної інфраструктури.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна могла б використати досвід Ізраїлю у розмінуванні.

Зустріч президента України з очільником МЗС Ізраїлю © Офіс Президента України

🔻Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Він відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру.

🔻Під час брифінгу з Дмитром Кулебою Елі Коен заявив, що Ізраїль передасть для медичної інфраструктури України понад $200 млн. Крім того, Ізраїль буде опікуватися питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні та допомагати із розробкою розумної системи раннього попередження щодо російських ракет та дронів.

🔻Також за участі Елі Коена сьогодні відновило свою роботу посольство Ізраїлю в Україні.