Володимир Зеленський зустрівся з очільником МЗС Ізраїлю Елі Коеном
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Лідери обговорили посилення двосторонньої співпраці у різних напрямках.
Про це повідомляє Офіс Президента України.
«Ізраїль завжди був нашим важливим партнером на Близькому Сході. Це перший візит представника вашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Розраховую, що він сприятиме поглибленню нашої співпраці. Перед нами схожі виклики й загрози», — зазначив Володимир Зеленський.
Український лідер також подякував Ізраїлю за надану гуманітарну допомогу та запропонував взяти участь у відновленні об’єктів цивільної інфраструктури.
Володимир Зеленський також зазначив, що Україна могла б використати досвід Ізраїлю у розмінуванні.
🔻Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Він відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру.
🔻Під час брифінгу з Дмитром Кулебою Елі Коен заявив, що Ізраїль передасть для медичної інфраструктури України понад $200 млн. Крім того, Ізраїль буде опікуватися питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні та допомагати із розробкою розумної системи раннього попередження щодо російських ракет та дронів.
🔻Також за участі Елі Коена сьогодні відновило свою роботу посольство Ізраїлю в Україні.