Візит до Байдена: канцлер Німеччини 3 березня відвідає Білий дім

ЗУСТРІЧ ДВОХ ЛІДЕРІВ

Цей візит до США стане його першим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан П’єр, передає Reuters.

За її словами, Шольц з Байденом обговорять поточні зусилля з підтримки України, російські санкції, а також зміцнення трансатлантичної безпеки.

«Візит канцлера — це можливість підтвердити глибокі узи дружби між Сполученими Штатами та нашим союзником по НАТО Німеччиною», — підкреслила Жан-П’єр.

Зазначається, що лідери також обсудять продовження співпраці за низкою питань. У тому числі, спільну роботу над викликами, які створює Китай та співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, очікується, що Шольц з Байденом торкнуться і теми, яка привезла до суперечок між європейськими країнами та США. Йдеться про мільярди доларів зелених податкових кредитів, які є частиною Закону США про зниження інфляції, прийнятого минулого року.

Минулого тижня Шольц заявив, що хоче поглибити економічні відносини зі США. Проте він вважає, що Вашингтон повинен відмовитися від правил, які ставлять європейські компанії в невигідне становище порівняно з компаніями з Канади та Мексики.

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🔻1 грудня з першим державним візитом за адміністрації Байдена прибув президент Франції Емануель Макрон. Обидва лідери тоді заявили, що мають намір притягнути Росію до відповідальності.