В Києві відновило свою роботу посольство Ізраїлю

ПОВЕРНЕННЯ ПОСОЛЬСТВА

Прапор над посольством підняли міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який сьогодні перебуває з візитом у Києві та посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

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«Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та працівників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами», — зазначив Коен у Twitter.

דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦

לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.

אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Він відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру. Під час брифінгу з Дмитром Кулебою він заявив, що Ізраїль передасть для медичної інфраструктури України понад $200 млн. Крім того, Ізраїль буде опікуватися питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні та допомагати із розробкою розумної системи раннього попередження щодо російських ракет та дронів.

🔻 31 січня повідомлялося, що Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги.

🔻 20 січня стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ.