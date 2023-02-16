ПОВЕРНЕННЯ ПОСОЛЬСТВА

В Києві відновило свою роботу посольство Ізраїлю

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Відновлення роботи посольства Ізраїлю в Києві
Відновлення роботи посольства Ізраїлю в Києві © Елі Коен
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Прапор над посольством підняли міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який сьогодні перебуває з візитом у Києві та посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. 

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«Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та працівників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами», — зазначив Коен у Twitter. 

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Він відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру. Під час брифінгу з Дмитром Кулебою він заявив, що Ізраїль передасть для медичної інфраструктури України понад $200 млн. Крім того, Ізраїль буде опікуватися питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні та допомагати із розробкою розумної системи раннього попередження щодо російських ракет та дронів. 

 

🔻 31 січня повідомлялося, що Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги.

🔻 20 січня стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ.

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