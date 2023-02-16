Глава МЗС Ізраїлю вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру
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Про це Елі Коен повідомив у твітері.
«Бабин Яр, символ Голокосту в Східній Європі. У вересні 1941 року лише за два дні нацисти знищили тут понад 30 тисяч євреїв. Ми прийшли сьогодні, щоб віддати їм шану і пообіцяти: ніколи більше», – написав міністр закордонних справ.
"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה... ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
בבאבי יאר, סמל השואה במזרח אירופה. בספטמבר 1941, תוך יומיים בלבד, נרצחו כאן ע״י הנאצים ושותפיהם למעלה מ-30 אלף יהודים. הגענו היום לחלוק להם כבוד ולהבטיח: לעולם לא עוד. pic.twitter.com/sAfVkQlw9O
🔻 Сьогодні, 16 лютого, глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським.