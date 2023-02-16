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Глава МЗС Ізраїлю вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру

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Глава МЗС Ізраїлю вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру
Глава МЗС Ізраїлю вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру © Eli Cohen/Твітер
Автор тексту: Олександра Стара

Про це Елі Коен повідомив у твітері. 

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«Бабин Яр, символ Голокосту в Східній Європі. У вересні 1941 року лише за два дні нацисти знищили тут понад 30 тисяч євреїв. Ми прийшли сьогодні, щоб віддати їм шану і пообіцяти: ніколи більше», – написав міністр закордонних справ. 

🔻 Сьогодні, 16 лютого, глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським.

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