Глава МЗС Ізраїлю вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру

візит в Україну

Про це Елі Коен повідомив у твітері.

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«Бабин Яр, символ Голокосту в Східній Європі. У вересні 1941 року лише за два дні нацисти знищили тут понад 30 тисяч євреїв. Ми прийшли сьогодні, щоб віддати їм шану і пообіцяти: ніколи більше», – написав міністр закордонних справ.

"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה... ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"



בבאבי יאר, סמל השואה במזרח אירופה. בספטמבר 1941, תוך יומיים בלבד, נרצחו כאן ע״י הנאצים ושותפיהם למעלה מ-30 אלף יהודים. הגענו היום לחלוק להם כבוד ולהבטיח: לעולם לא עוד. pic.twitter.com/sAfVkQlw9O — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

🔻 Сьогодні, 16 лютого, глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським.