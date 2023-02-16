Візит в Україну

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським

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Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським
Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським © Eli Cohen/Twitter
Автор тексту: Олександра Стара

Київ – Також міністр закордонних справ Елі Коен проведе зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою.

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Оновлення станом на 09:25: Глава МЗС Ізраїлю відвідав Бучу

Фото опублікував посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Про візит очільник ізраїльського МЗС повідомив у твітері.

«Я приїхав сказати: Ізраїль стоїть поруч з Україною та українським народом у важкий час», – наголосив міністр.

Приїзд Елі Коена є першим візитом високопоставленого політика Ізраїлю в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

 

🔻 31 січня повідомлялося, що Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги.

🔻 20 січня стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ.

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