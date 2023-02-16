Візит в Україну

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським

Київ – Також міністр закордонних справ Елі Коен проведе зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою.

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Оновлення станом на 09:25: Глава МЗС Ізраїлю відвідав Бучу

Фото опублікував посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Про візит очільник ізраїльського МЗС повідомив у твітері.

«Я приїхав сказати: Ізраїль стоїть поруч з Україною та українським народом у важкий час», – наголосив міністр.

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Приїзд Елі Коена є першим візитом високопоставленого політика Ізраїлю в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

🔻 31 січня повідомлялося, що Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги.

🔻 20 січня стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ.