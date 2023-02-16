Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, де зустрінеться із Зеленським
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Київ – Також міністр закордонних справ Елі Коен проведе зустріч із українським колегою Дмитром Кулебою.
Оновлення станом на 09:25: Глава МЗС Ізраїлю відвідав Бучу
Фото опублікував посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
Visiting #Bucha @elicoh1 pic.twitter.com/DovswBJAQq— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 16, 2023
Про візит очільник ізраїльського МЗС повідомив у твітері.
«Я приїхав сказати: Ізраїль стоїть поруч з Україною та українським народом у важкий час», – наголосив міністр.
הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.
באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun
Приїзд Елі Коена є першим візитом високопоставленого політика Ізраїлю в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.
🔻 31 січня повідомлялося, що Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги.
🔻 20 січня стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ.