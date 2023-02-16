Два ракетних удари зранку завдано по Вовчанську на Харківщині — ОВА

Росія атакує мирних

Внаслідок обстрілу поранені 6 людей, повідомляють в обласній адмінстрації.

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За попередньою інформацією, обстріл здійснювався авіацією. О 10:30 зафіксовано два ракетні удари, пише очільник ОВА Олег Синєгубов.

Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

30-річного співробітника «Харківобленерго» госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою. Ще 5 постраждалих лікуватимуться амбулаторно, повідомляють в ОВА. Це чоловіки 35-65 років.

🔻 10 лютого по Харкову та Харківській області було завдано масованого ракетного удару: 8 поранених.