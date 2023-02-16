Дорін Речан став новим прем'єром Молдови

Новий уряд Молдови

Політик отримав вотум довіри від депутатів парламенту країни. Його присяга та присяга його кабінету міністрів відбудеться у президентському палаці вже найближчої години

Реклама Читати продовження

За призначення Доріна Речана прем'єр-міністром Молдови проголосували 62 депутати партії PAS. Депутати БКС та партії Ілана Шора від голосування відмовилися.

Доріна Речана висунула на посаду президентка Мая Санду. На той час він обіймав посаду її радника з питань оборони і національної безпеки.

Напередодні він представив склад нового уряду.

З 15 осіб нових міністрів лише четверо: Віктор Парліков – міністр енергетики, Лілія Дабіжа – міністр інфраструктури та регіонального розвитку, Вероніка Михайлов-Морару – міністр юстиції, Вероніка Сірецяну-Врагалев – міністр фінансів.

Ніку Попеску зберіг посаду міністра закордонних справ і євроінтеграції, він також буде одним із трьох віцепрем'єрів.

Міністром оборони Молдови залишається Анатоліє Носатий.

🔻 10 лютого прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця оголосила про відставку.

🔻 Ротації в уряді Молдови відбуваються на фоні намірів дестабілізувати країну з боку Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський, а згодом підтвердили західні партнери та у самому Кишиневі.