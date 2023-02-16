Дуда та Сунак: підтримка України має бути посилена у найближчі тижні

Високі візити

Лондон – Про важливість посилення допомоги прем’єр Британії та президент Польщі говорили під час візиту Анджея Дуди до Лондона. Про це пише Reuters з посиланням на офіс Ріші Сунака.

Реклама Читати продовження

Важливо не зволікати з посиленням підтримки, зауважили лідери країн. Зокрема, вони наголосили і на важливості навчань українських військових на літаках західних стандартів.

«Вони обидва погодилися, що важливо, щоб підтримка України була прискорена в найближчі тижні. Також лідери обговорили підготовку українських пілотів на літаках стандартів НАТО, яка незабаром розпочнеться у Великій Британії», — повідомили в офісі Сунака за підсумками зустрічі двох лідерів.

🔻 9 лютого Зеленський і Сунак підписали «Декларацію Єдності»

🔻 8 лютого Володимир Зеленський перебував із візитом у Великій Британії. Президент України зустрівся з британським прем’єр-міністром, виступив у парламенті та відвідав українські війська. Володимир Зеленський також зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.