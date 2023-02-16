З полону звільнений 101 українець

Повернення з полону

Додому повернулися 100 військових і один цивільний. Більшість повернених військових — захисники Маріуполя.

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З полону визволено 63 оборонці Азовсталі, написав у телеграмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Також є українські військові з херсонського та київського напрямків. В Україну повернулися захисники Бучі, Херсона та Лиману.

Серед звільнених військових багато поранених, повідомляють в управлінні розвідки Міноборони.

До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони, йдеться у дописі.

Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад.

Єдиний повернений цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він відмовився співпрацювати з росіянами і був викрадений 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Пробув у неволі 333 дні.

Про повернення 101 російського військового з полону сьогодні повідомляли в Міністерстві оборони РФ.

4 лютого Україна повернула додому 116 полонених.

🔻24 січня стало відомо, що Україна передала РФ список із 748 поранених українських військовополонених.

🔻13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ.

🔻 12 січня Україна повернула тіла 54 захисників із Оленівки. Зробити це вдалося після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

🔻 11 січня український та російський омбудсмени в Туреччині обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими.