Канада виділить додаткові кошти на розмінування України
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Йдеться про 7,5 млн канадських доларів. Їх направлять на роботи з розмінування та навчання українських піротехників.
Про це повідомила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, яка зустрілась з головою МВС України Ігорем Клименком.
Пані Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні у боротьбі проти РФ та подоланні наслідків війни.
«Канада однією з перших надала значну фінансову допомогу Україні. І ми продовжимо це робити до вашої перемоги», — зазначила очільниця МЗС Канади.
🔻16 лютого міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся із главою МЗС Канади.
🔻 14 лютого Зеленський обговорив з очільницею МЗС Канади взаємодії країн у сфері безпеки та оборони.
🔻 14 лютого міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що усі обіцяні Канадою «Леопард 2» вже доправлено до Європи.
🔻 26 січня міністр оборони Канади повідомила, що її країна передасть Україні чотири основні бойові танки «Леопард 2», а також надасть боєприпаси та допоможе ЗСУ у навчанні екіпажів, повідомила.