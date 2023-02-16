ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Канада виділить додаткові кошти на розмінування України

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Ігор Клименко вручив Мелані Жолі іграшкового песа Патрона - символа українських піротехників
Ігор Клименко вручив Мелані Жолі іграшкового песа Патрона - символа українських піротехників © МВС України
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Йдеться про 7,5 млн канадських доларів. Їх направлять на роботи з розмінування та навчання українських піротехників. 

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Про це повідомила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, яка зустрілась з головою МВС  України Ігорем Клименком. 

Пані Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні у боротьбі проти РФ та подоланні наслідків війни. 

«Канада однією з перших надала значну фінансову допомогу Україні. І ми продовжимо це робити до вашої перемоги», — зазначила очільниця МЗС Канади. 

Мелані Жолі, очільниця МЗС Канади
Мелані Жолі, очільниця МЗС Канади © МВС України
Зустріч очільниці МЗС Канади з керівником МВС України
Зустріч очільниці МЗС Канади з керівником МВС України © МВС України

 

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