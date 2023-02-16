Канада виділить додаткові кошти на розмінування України

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Йдеться про 7,5 млн канадських доларів. Їх направлять на роботи з розмінування та навчання українських піротехників.

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Про це повідомила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, яка зустрілась з головою МВС України Ігорем Клименком.

Пані Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні у боротьбі проти РФ та подоланні наслідків війни.

«Канада однією з перших надала значну фінансову допомогу Україні. І ми продовжимо це робити до вашої перемоги», — зазначила очільниця МЗС Канади.

Мелані Жолі, очільниця МЗС Канади © МВС України

Зустріч очільниці МЗС Канади з керівником МВС України © МВС України

🔻16 лютого міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся із главою МЗС Канади.

🔻 14 лютого Зеленський обговорив з очільницею МЗС Канади взаємодії країн у сфері безпеки та оборони.

🔻 14 лютого міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що усі обіцяні Канадою «Леопард 2» вже доправлено до Європи.

🔻 26 січня міністр оборони Канади повідомила, що її країна передасть Україні чотири основні бойові танки «Леопард 2», а також надасть боєприпаси та допоможе ЗСУ у навчанні екіпажів, повідомила.