Кличко зустрівся із главою МЗС Канади

Візит в Україну

Київ – Міський голова Києва показав Мелані Жолі наслідки російських атак на столицю, що несуть руйнування і смерті мирних українців.

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Про це повідомив Віталій Кличко в телеграмі.

Очільник Києва подякував канадському уряду та громадянам країни за військову, фінансову, гуманітарну допомогу Україні. Під час зустрічі Кличко наголосив на необхідності якнайшвидше отримати нову партію озброєння, яку ухвалила Оттава.

🔻 14 лютого Зеленський обговорив з очільницею МЗС Канади взаємодії країн у сфері безпеки та оборони.

🔻 14 лютого міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що усі обіцяні Канадою «Леопард 2» вже доправлено до Європи.

🔻 26 січня міністр оборони Канади повідомила, що її країна передасть Україні чотири основні бойові танки «Леопард 2», а також надасть боєприпаси та допоможе ЗСУ у навчанні екіпажів, повідомила.