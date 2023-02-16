Корейський варіант: Кремль готує план «Б» щодо України – Данілов

Плани РФ

Пересвідчившись у неспроможності захопити всю Україну, у Москві тепер хочуть втілити інший план. Його запропонував Віктор Медведчук, повідомив секретар РНБО в інтерв’ю BBC.

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Олексій Данилов зауважив в інтерв'ю, що в РФ тепер хочуть розділити Україну за принципом Північної та Південної Кореї.

«У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану “другу Україну”», — сказав секретар РНБО.

Метою РФ, на його думку, є найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею.

Давати пропозицію Медведчук буде разом з однопартійцями із забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Також цією ідеєю займаються люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.

«Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки», — підкреслив Олексій Данілов.

🔻 Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинувачують в державній зраді, був заарештований невдовзі після російського вторгнення. У вересні його та ще 55 російських військових обміняли на українських військовополонених.