Кулеба запросив Канаду приєднатися до нової авіаційної коаліції

Візит глави МЗС Канади до Києва

Київ – Про це глава українського МЗС сказав на спільній з його канадською колегою Мелані Жолі пресконференції у Києві. Міністерка наразі перебуває з візитом у столиці України.

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Дмитро Кулеба подякував Канаді за передачу систем ППО та техніки, а також запросив до нової коаліції.

«Ми, безумовно, констатували той факт, що вже сформована танкова коаліція, учасником якої є Канада. Ми дякуємо ще раз Канаді за передачу нам системи NASAMS і броньованих машин Senator. Я передав Мелоні запрошення приєднатися до нової коаліції, яку ми створюємо, — це авіаційна коаліція. Цьому питанню ми приділили значну увагу під час нашого спілкування», — зазначив міністр.

Також глави МЗС обговорили питання зброї, санкцій, фінансової підтримки та збільшення міжнародної коаліції за рахунок країн глобального Півдня, розповів Дмитро Кулеба.

«Я наголосив Мелоні, що ключове питання зараз – це пришвидшення фактичних поставок тієї зброї, яка вже була обіцяна, забезпечення стабільності поставок амуніції і зброї від наших партнерів», — зауважив Кулеба.

Україна прагне отримати сучасні американські винищувачі F-16 чи F-15 або їхні європейські аналоги – німецькі Tornado чи шведські Gripen – на заміну літакам радянських часів.

26 січня Канада оголосила, що передасть Україні чотири танки Leopard 2. Оттава також погодилася купити для України систему ППО NASAMS та 200 броньованих автомобілів.

🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.