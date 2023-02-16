Лукашенко заявив, що готовий дозволити Путіну використати Білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну

Загроза наступу

Так він відповів на запитання кореспондента BBC під час пресконференції у Мінську, пише видання. Білорусь же вступить у війну тільки в разі атаки на її території, зауважив він.

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«Я готовий знову надати (територію — ред.). Я також готовий вести війну разом із росіянами з території Білорусі, та лише в тому випадку, якщо хтось – навіть один солдат – прийде на нашу територію зі зброєю, щоб вбивати моїх людей», — заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що це стосується не лише Білорусі, а й інших сусідів.

Відповідаючи на питання журналістів, Лукашенко зауважив, що у Білорусі не збираються оголошувати мобілізацію. Втім, до війни держава готується, сказав він.

«Ми як працювали, так і працюємо. Наші військовослужбовці як несли свою службу, так і несуть. Мобілізацію ми ніяку не оголошували і не збираємося її проводити та оголошувати. Але до війни готуємося в плані того, щоб на нас не була скоєна агресія», — попередив він.

🔻13 лютого Франція та Канада закликали своїх громадян якнайшвидше покинути Білорусь.

🔻Крім того, 13 лютого США закликали своїх громадян негайно залишити РФ. Передумовою заклику стали війна в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.