МЗС наполягає на розслідуванні дезінформації Financial Times про нібито «контрабанду» зброї з України

ЩУПАЛЬЦІ КРЕМЛЯ

6 лютого видання «Financial Times» опублікувало матеріал під назвою «Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України». У ньому йдеться про те, що нині екс-прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times, що її країна «спостерігає збільшення» контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни.

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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що у статі подано пряму цитату екс-глави молдовського уряду. Гаврилиця каже: «Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється. . . торгівля людьми або контрабанда». Вона також повідомляє, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб «не дозволити мережі контрабанди розростися».

«Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але чи безпосередньо говорить молдовська екс-прем’єрка про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні», — зауважує Ніколенко.

Речник МЗС звертає увагу, що цитати екс-прем’єр-міністерки Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Крім того, автор статті не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Також він зазначає, що немає жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України.

«Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів», — підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що минулого року автор цієї статті вже публікував подібний матеріал, у якому маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України.

«Вимагаємо від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах Росії», — зауважив Ніколенко.

🔻14 лютого українська розвідка повідомила, що російські шпигуни в Європі намагаються перешкодити постачанню зброї в Україну.