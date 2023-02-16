НАТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ

Міністр оборони США прибув з візитом до Естонії: обговорювали й підтримку України

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Ллойд Остін та Кая Каллас
Ллойд Остін та Кая Каллас © Кая Каллас / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану

У своєму Twitter-аккаунті Остін опублікував відео прибуття до Таллінну. 

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Світлинами зустрічі з американським посадовцем поділилася прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.  

«Присутність американських військ і засобів в Естонії зміцнює нашу співпрацю та оборону союзників», — зазначила вона. 

Каллас також підкреслила, що лідерство США відіграло ключову роль у згуртуванні безпрецедентної підтримки України. Тому тривала широкомасштабна військова підтримка буде життєво важливою для забезпечення перемоги України. 

«Я також висунула ініціативу щодо нарощування оборонної промисловості членів Альянсу, щоб виробляти більше боєприпасів для України та поповнювати наші запаси», — написала вона.  

Прем'єр-міністерка Естонії також зазначила, що Таллінн погодився з важливістю збільшення витрат на оборону в Альянсі.  

 

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.  

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