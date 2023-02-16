Міністр оборони США прибув з візитом до Естонії: обговорювали й підтримку України

НАТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ

У своєму Twitter-аккаунті Остін опублікував відео прибуття до Таллінну.

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Just arrived in 🇪🇪 Estonia to meet with Prime Minister @kajakallas and Defense Minister @HPevkur. Looking forward to productive conversations with our close @NATO ally. #WeAreNATO pic.twitter.com/m0HbeBAPeP — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 16, 2023

Світлинами зустрічі з американським посадовцем поділилася прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Welcomed @SecDef in Tallinn.



U.S. troops and capabilities being present here in #Estonia strengthens our cooperation and allied defence.



Thanked the U.S. for its commitment to defending every inch of #NATO and working towards bringing the Madrid Summit decisions to life. 1/ pic.twitter.com/9bTz3mll8v — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2023

«Присутність американських військ і засобів в Естонії зміцнює нашу співпрацю та оборону союзників», — зазначила вона.

Каллас також підкреслила, що лідерство США відіграло ключову роль у згуртуванні безпрецедентної підтримки України. Тому тривала широкомасштабна військова підтримка буде життєво важливою для забезпечення перемоги України.

«Я також висунула ініціативу щодо нарощування оборонної промисловості членів Альянсу, щоб виробляти більше боєприпасів для України та поповнювати наші запаси», — написала вона.

Прем'єр-міністерка Естонії також зазначила, що Таллінн погодився з важливістю збільшення витрат на оборону в Альянсі.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.