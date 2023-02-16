Нідерланди не проти поставити Києву орендовані в Німеччини «Леопарди 2» – Reuters
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Про це повідомило агентство Reuters з покликанням на речницю нідерландського міністерства оборони Сашу Лувхофф.
«З Німеччиною було вирішено, що танки з іншого батальйону краще підходять для доставлення в Україну. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми не протидіяли б цьому», – зауважила прессекретарка відомства.
Також вона додала, що Амстердам «не заперечуватиме, якщо вони (у Берліні – ред.) вирішать відправити їх пізніше».
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🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».
🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».
🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».
🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.