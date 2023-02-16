Парламент Норвегії погодив програму підтримки для України майже на 7 млрд євро

Допомога союзників

Програма розрахована на 5 років. Її назвали ім’ям лауреата Нобелівської премії миру Фрітьйофа Нансена, який у своїй роботі 100 років тому доклав зусиль для допомоги, зокрема, й Україні.

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Більшість у парламенті Норвегії досягла згоди щодо багаторічної програми підтримки для України, повідомила пресслужба норвезького уряду. Сума підтримки — на 75 млрд норвезьких крон чи майже 7 млрд євро.

«Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну Росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися», — підкреслив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Щорічні внески у рамках програми складатимуть близько 15 млрд крон чи понад 1,3 млрд євро. Допомогу надаватимуть на основі поточних потреб України: особливу увагу приділять постачанню озброєння, наголосили в уряді.

«У поточній фазі війни особливо важлива підтримка зброєю, щоб Україна могла повернути контроль над своєю територією. У 2023 році половина наданої допомоги буде у вигляді військової допомоги», — зазначив Стьоре.

Зброю постачатимуть із наявної в норвезькій армії, купуватимуть через міжнародні механізми та напряму у виробників. Також за кошти програми навчатимуть українських військових.

Кошти, виділені за програмою, спрямують і на підтримку цивільної інфраструктури та відбудови «коли це стане можливо», зауважили в уряді.

🔻1 лютого повідомлялося, що Норвегія готує план довгострокової підтримки України.

🔻 У січні Норвегія приєдналася до танкової коаліції: вчора міністр оборони країни заявив, що його держава планує доставити Leopard 2 до України наприкінці березня.

🔻Норвегія ще навесні почала надавати Україні гуманітарну допомогу та озброєння. У грудні країна перерахувала мільярд крон на відновлення інфраструктури України.