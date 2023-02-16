Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ — державою, що підтримує тероризм

ТЕРОРИЗМ

Прапори Словаччини та Європейського Союзу перед палацом у Братиславі / ілюстративне фото

Відповідну резолюцію Національна рада Словацької республіки ухвалила в четвер, 16 лютого.

Реклама Читати продовження

Про це пише aktuality.sk.

Водночас депутати ухвалили постанову, в якій вкотре висловили підтримку незалежності та суверенітету України.

Депутати засудили російські атаки на мирне населення, цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру. Також вони засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю.

Парламент також висловив підтримку створенню спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії.

Також зазначається, що Народна рада засудила гібридну війну, яку веде Росія, у тому числі і на території Словаччини. Парламент закликав компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів аби зберегти безпеку та демократію у країні.

15 грудня 25 муніципальних радників Кишинева підписали декларацію про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

15 грудня сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

24 листопада Нідерланди визнали Росію державою-спонсором тероризму.

23 листопада Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсором тероризму.