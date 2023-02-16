П’ять країн обговорили підтримку Києва

Зустріч міністрів оборони Великої Британії, Данії, Литви, Норвегії, Швеції та Нідерландів відбулась в Гаазі.

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Про це повідомила пресслужба британського міністерства оборони.

Об’єднані експедиційні сили JEF — це група з 10 країн, яка створена у 2015 році Великою Британією і спільно працює задля підтримки безпеки, додали в повідомленні.

The Joint Expeditionary Force #JEF is a group of 10 like-minded nations who work together in support of security.



🇬🇧🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇱🇳🇴🇸🇪



The UK, Denmark, Lithuania, Norway, Sweden and the Netherlands met in The Hague to discuss shared challenges and ongoing support for Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TdGOXfIpOT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 16, 2023

🔻 19 січня міністри оборони та представники міністерств оборони дев’яти країн Європи підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомоги ЗСУ.