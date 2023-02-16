Росія збільшила кількість бойових вильотів за останній тиждень — британська розвідка

Висновки британської розвідки

Втім, загалом авіація РФ поки що відстає у цій війні через стримування українською ППО та розосереджене базування, пишуть у розвідці.

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Росіяни не можуть сконцентрувати авіацію для масованих атак через загрози ударів по військових аеродромах РФ.

Поки що російські літаки діють практично лише над територією, що утримується Москвою, зазначає розвідка.

У Росії майже незайманим зберігся флот із 1500 бойових літаків з екіпажами, пишуть у твітері Міноборони РФ. Однак малоймовірно, що РФ різко розширить свою повітряну кампанію, оскільки це одразу призведе до значних втрат літаків, зазначають у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/oVN5aUDUXM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BvgPBloC3j — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 16, 2023

14 лютого видання Financial Times писало, що РФ переміщує військові літаки та гелікоптери ближче до кордонів України, що може свідчити про перехід війни до нової фази. Таку інформацію медіа повідомили західні чиновники, які мають доступ до розвідданих країн НАТО.

🔻15 лютого британська розвідка повідомляла, що оборонпром Росії критично послаблений і не відповідає нагальним потребам РФ.