атака рф

РФ атакувала Дніпропетровщину: 1 загибла, 7 поранених

Опубліковано:

РФ атакувала Дніпропетровщину
РФ атакувала Дніпропетровщину © Сергій Лисак/Телеграм
Автор тексту: Олександра Стара

У ніч проти 16 лютого російські війська вдарили ракетами по Павлограду.

Реклама

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Поранених 79-річного чоловіка та 37-річну жінку госпіталізували. Унаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали, зазначив голова ОДА.

Зруйновані 7 приватних будинків, ще 30 – понівечені.

► Читайте також: Нічна атака російських безпілотників: є влучання в критичну інфраструктуру

🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині.

🔻 15 лютого Війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину.

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені.

🔻 15 лютого ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.

Завантажити додаток