РФ атакувала Дніпропетровщину: 1 загибла, 7 поранених
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У ніч проти 16 лютого російські війська вдарили ракетами по Павлограду.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Поранених 79-річного чоловіка та 37-річну жінку госпіталізували. Унаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали, зазначив голова ОДА.
Зруйновані 7 приватних будинків, ще 30 – понівечені.
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🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені.
🔻 15 лютого ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.