РФ атакувала Херсонщину: двоє загиблих, троє поранених

росія атакує мирне населення

Минулої доби, 15 лютого, російські війська 52 рази атакували область.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Населені пункти потрапили під обстріли з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Росія атакувала Херсон 21 раз – під вогнем опинилися житлові квартали міста, йдеться в повідомленні.

Російські снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі херсонців.

Унаслідок влучання в будинок в Зміївці Бериславського району загинуло подружжя.

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🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині.

🔻 15 лютого Війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину.

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені.