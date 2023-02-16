РФ готує масовану атаку на 23-24 лютого, Україна до цього готова – Данілов

майбутня атака рф

Проте чергові обстріли не вплинуть на хід війни.

Реклама Читати продовження

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі нацмарафону.

Також він додав, що «до цього потрібно ставитись спокійно».

В Україні вже розуміють, що являють собою подібні атаки, коли на країну летіли від 115 до 120 ракет, зауважив Данілов.

«Впораємося і з цим днем», – підкреслив секретар РНБО.

► Читайте також: Нічна атака ракетами: є влучання в критичну інфраструктуру

🔻 28 січня Данілов заявив, що росіяни хочуть здійснити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення.

🔻 27 січня Вloomberg повідомив, що Росія готується наступати попри величезні втрати, і водночас готує свою країну до довгого протистояння зі США та союзниками.

🔻Найближчим часом росіяни запустять широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва – ГУР.