РФ готує масовану атаку на 23-24 лютого, Україна до цього готова – Данілов
Опубліковано:
Проте чергові обстріли не вплинуть на хід війни.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі нацмарафону.
Також він додав, що «до цього потрібно ставитись спокійно».
В Україні вже розуміють, що являють собою подібні атаки, коли на країну летіли від 115 до 120 ракет, зауважив Данілов.
«Впораємося і з цим днем», – підкреслив секретар РНБО.
► Читайте також: Нічна атака ракетами: є влучання в критичну інфраструктуру
🔻 28 січня Данілов заявив, що росіяни хочуть здійснити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення.
🔻 27 січня Вloomberg повідомив, що Росія готується наступати попри величезні втрати, і водночас готує свою країну до довгого протистояння зі США та союзниками.
🔻Найближчим часом росіяни запустять широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва – ГУР.