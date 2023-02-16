РФ обстріляла житловий квартал у Бахмуті: п’ятеро загиблих та дев’ятеро поранених

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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За даними слідства, 16 лютого війська РФ обстріляли місто зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню «Град».

Загинули троє чоловіків та двоє жінок віком від 32 до 66 років. Крім того, дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

Також пошкоджено багато житлових будинків.

🔻16 лютого внаслідок обстрілу Вовчанську Харківської області поранені 6 людей.