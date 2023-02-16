РФ сьогодні може повторно вдарити ракетами – Гуменюк

Росія шукає більш результативну тактику для здійснення атак на Україну, бо статистика знищених ракет не влаштовує Кремль.

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Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі нацмарафону.

Також вона додала, що причиною недавнього запуску куль з відбивачами, ймовірно, є нестача більш дорогого обладнання.

🔻 У ніч проти 16 лютого росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Є влучання також на півночі та заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині.

🔻 15 лютого Війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину.

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені.