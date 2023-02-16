США компенсують Чехії $200 млн за військову допомогу Україні

компенсація для Праги

Компенсація піде на модернізацію чеської армії.

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Про це заявив новий посол США у Празі Біжан Сабет, пише CTK.

«Ці кошти призначені для нарощування потенціалу наших чеських союзників зі стримування та захисту від зрослої загрози з боку Росії, а також для заміни військових потужностей, які Чехія надала або надасть Україні», – зазначив дипломат.

Аналогічним чином Вашингтон підтримав Чехію минулої осені, надавши 106 мільйонів доларів.

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🔻 25 січня Прага отримала від ЄС 6,5 млн євро компенсації за поставлене Україні озброєння.