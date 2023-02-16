Сі Цзіньпін збирається відвідати Іран

Візит Сі Цзіньпіна до Ірану

Про це йдеться у спільній заяві лідерів двох країн в останній день триденного візиту Президента Ірану до Китаю.Візит відбудеться вперше за 7 років, пише RFI.

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Сі Цзіньпін «із задоволенням прийняв запрошення» свого колеги здійснити цей візит, йдеться у заяві. Дату поїздки не вказано.

Останній візит лідера КНР до Ірану відбувся в січні 2016 року в рамках турне Близьким Сходом.

У своїй заяві лідери двох країн також закликали до виконання іранської ядерної угоди 2015 року, згідно з якою Іран домовився з кількома країнами, зокрема зі Сполученими Штатами, обмежити ядерну програму в обмін на ослаблення економічних санкцій. Про це повідомляє Reuters.

У 2018 році колишній президент США Дональд Трамп вивів США з угоди та наказав відновити американські санкції проти Ірану.

«Усі відповідні санкції мають бути повністю скасовані способом, який можна перевірити, щоб сприяти повному та ефективному виконанню», - заявили Сі Цзіньпін та Ібрагім Раїсі.

Лідери Китаю та Ірану підкреслили, що скасування санкцій та забезпечення економічних преференцій для Ірану є важливими компонентами угоди.

У вівторок, 14 лютого, Сі Цзіньпін заявив, що Китай «конструктивно братиме участь» в обговоренні повернення до переговорів щодо виконання угоди.

«Китай рішуче виступає проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Ірану та підриву безпеки та стабільності Ірану», — йдеться у заяві.

Лідери країн також виступили з ініціативами щодо розвитку електронної комерції та сільського господарства.

Пекін і Тегеран у 2021 році підписали 25-річний «пакт про стратегічне співробітництво». Таким чином країни зміцнили економічні зв'язки.