Україна зможе розпочати контрнаступ, якщо Захід надасть озброєння – ISW

АНАЛІТИКА ISW

Українська армія зможе почати широкомасштабні контрнаступальні операції впродовж наступних кількох місяців. Проте її здатність зробити це залежить від швидкості та масштабу поставок танків та бронетехніки.

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Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Своєчасне надання техніки Заходом ще більше зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, оскільки в найближчій перспективі Кремль намагатиметься відновити своє оборонне виробництво, зазначають аналітики.

Низький рівень промислового виробництва РФ є «критичною слабкістю». Оборонна промисловість не відповідає довгостроковим вимогам Кремля, додають у звіті.

«Такі заходи (модернізація промисловості – ред.) навряд чи збільшать спроможність Росії виробляти танки швидко та в масштабах, і точно не зроблять цього вчасно, щоб вплинути на результат нинішнього російського наступу чи українського контрнаступу, який розпочнеться найближчими місяцями», – наголосили в ISW.

🔻 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу у Брюсселі заявив, що вже навесні Україна може почати наступ.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.