Українська авіація збила 16 з 32 російських ракет

Атака РФ

У ніч проти 16 лютого війська РФ завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Росія застосувала 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Як йдеться в повідомленні, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

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🔻 15 лютого ЗСУ знищили російський ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52.