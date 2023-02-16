Українські рятувальники в Туреччині обстежили 438 будівель
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Упродовж пошуково-рятувальних робіт працівники ДСНС України розібрали 127 завалів і деблокували тіла 55 загиблих унаслідок землетрусу.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Українські рятувальники працюють у секторі, де досі тривають підземні поштовхи.
«В групах є офіцери з безпеки, які мають спеціальні прилади фіксації руху елементів пошкоджених будівель та сигналізують про найменші коливання конструкцій», – зазначає пресслужба ДСНС.
Наразі пошуково-рятувальні роботи ще продовжуються.
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🔻 14 лютого видання Aljazeera повідомило, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб.
🔻 8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.
🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.
🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.