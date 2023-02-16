Українські рятувальники в Туреччині обстежили 438 будівель

допомога україни туреччині

Упродовж пошуково-рятувальних робіт працівники ДСНС України розібрали 127 завалів і деблокували тіла 55 загиблих унаслідок землетрусу.

Реклама Читати продовження

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Українські рятувальники працюють у секторі, де досі тривають підземні поштовхи.

«В групах є офіцери з безпеки, які мають спеціальні прилади фіксації руху елементів пошкоджених будівель та сигналізують про найменші коливання конструкцій», – зазначає пресслужба ДСНС.

Наразі пошуково-рятувальні роботи ще продовжуються.

► Дивіться також: Тиждень після трагедії: Туреччина та Сирія оговтуються від землетрусу

🔻 14 лютого видання Aljazeera повідомило, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб.

🔻 8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.