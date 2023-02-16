Україну відвідав лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Стармер

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

За його словами, він приїхав в Україну, аби висловити свою солідарність та підкреслити необхідність добитися справедливості. У рамках свого візиту Стармер побував в Ірпені та Бучі, а також зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Президент України зазначив, що цей візит став дуже важливим. Союзники обговорили питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову України, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

«Необхідно забезпечити справедливість. Українці, які втратили своїх рідних, чекають на це», — підкреслив очільник держави.

🔻 8 лютого Володимир Зеленський перебував із візитом у Великій Британії. Президент України зустрівся з британським прем’єр-міністром, виступив у парламенті та відвідав українські війська. Володимир Зеленський також зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.