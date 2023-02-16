ЗАГРОЗА СУСІДАМ УКРАЇНИ

Прикордонна поліція республіки знайшла залишки боєприпасу в районі міста Бричани, що межує з Україною.

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У Міністерстві внутрішніх справ Молдови повідомили, що уламок ракети впав на територію країни внаслідок авіаційних атак Росії на Україну.

Територію, де було виявлено небезпечну знахідку, огородили.

Це вже четвертий випадок, коли на території Молдови виявляють уламки ракет від бомбардувань України.

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🔻 14 січня у Молдові виявили уламки ракети, яка впала в прикордонному районі під час масованого обстрілу росіян території України.

🔻 5 грудня прикордонна поліція Молдови виявила ракету, що впала на півночі країни. Це сталось після чергового ракетного обстрілу РФ по території України.

🔻 31 жовтня російська ракета впала у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі Молдови.