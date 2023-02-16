У Туреччині з-під завалів витягли 74-річну жінку

врятована з-під завалів

Джеміле Кекеч врятували на 227-ій годині після землетрусу і доставили до лікарні.

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На відео порятунку, опублікованому в соціальних мережах міським головою Музаффером Бійком, видно, як працівники аплодують і обіймають один одного, коли жінку завантажували в машину швидкої допомоги.

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🔻 14 лютого видання Aljazeera повідомило, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.