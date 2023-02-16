У Франції триває п'ята з початку року акція протесту проти пенсійної реформи

Протести у Франції

Маніфестації відбуваються у Парижі, Бордо, Ліоні, Марселі, Монпельє, Перпіньяні, Руані, Страсбурзі, Тулузі та в інших містах. Ця хвиля акцій спрямована на малі і середні міста по всій Франції, зазначили у профспілках.

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У Парижі марш протестувальників стартував від площі Бастилії в історичному центрі міста до площі Італії у південній частині міста. Маніфестанти тримали у руках прапори та плакати з назвами найбільших профспілок країни.

Засновник лівого руху «Франція, що не підкорилася» Жан-Люк Меланшон перед початком акції протесту заявив, що ця демонстрація є для уряду «останнім сигналом перед повним блокуванням країни 7 березня».

Правоохоронні органи очікують, що у демонстраціях візьмуть участь від 450 до 650 тис. осіб по всій країні та від 40 до 70 тис. осіб – у Парижі. Задля забезпечення порядку задіяно близько 10 тис. поліцейських.

Протести у Фрації REUTERS - BENOIT TESSIER

Зазначається, що у рамках акції протесту проводять страйки працівники транспортної галузі. Так, перебої спостерігаються у роботі столичного аеропорту Орлі, де затримано та скасовано деякі рейси. Крім того, скасовано кожен п'ятий швидкісний поїзд TGV. Порушення у розкладі відбулися й у регіональних електричок TER, з яких курсує лише кожна друга.

Державна залізнична компанія SNCF повідомила, що більшість потягів курсують у звичайному режимі. Робота нафтової компанії TotalEnergies була порушена лише на одному з її нафтопереробних заводів.

Частина протестуючих зазначали, що вийшли на маніфестацію на кілька годин, після чого повернуться на свої робочі місця. Загалом відзначається тенденція зниження кількості учасників акцій. Причиною є зменшення зарплат демонстрантів через пропущені через мітинги робочі часи, пише Reuters.

🔻 31 січня на страйк проти пенсійної реформи вийшло майже 1,3 млн французів. Із 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ.

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.