Швеція надала Україні 6 тимчасових переправ

допомога союзників

Довжина кожного катера у розкладеному вигляді становить 8 метрів. Тимчасові переправи використають для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях.

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Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства інфраструктури.

«Завдяки ним вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах», — зазначають у відомстві.

Це вперше цивільні дорожники отримали подібні спецзасоби, раніше їх використовували виключно військові інженери.

Із початку російсько-української війни тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини, зазначили в Мінінфраструктури.

Загалом, з 24 лютого облаштовані 80 тимчасових переправ, ще 3 наразі знаходяться на етапі встановлення.