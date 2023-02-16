КРАЇНИ ВЕЛИКОЇ СІМКИ

Японія запросить Україну на зустріч G7

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Конференція G7
Конференція G7 © Aleph news
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Йдеться про зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки, яка відбудеться 18 лютого в Німеччині. 

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Про це повідомляє Reuters. 

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що запросить очільника МЗС України Дмитра Кулебу.  

Також Японія готується провести онлайн-зустріч G7 24 лютого, приурочену до річниці вторгнення України. 

Головною темою зустрічі стануть заходи підтримки України та санкції проти Росії. 

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🔻 8 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна.

🔻 1 лютого США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній.

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.

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