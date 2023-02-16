Японія запросить Україну на зустріч G7
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Йдеться про зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки, яка відбудеться 18 лютого в Німеччині.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що запросить очільника МЗС України Дмитра Кулебу.
Також Японія готується провести онлайн-зустріч G7 24 лютого, приурочену до річниці вторгнення України.
Головною темою зустрічі стануть заходи підтримки України та санкції проти Росії.
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🔻 8 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна.
🔻 1 лютого США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній.
🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.