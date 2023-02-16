Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги

Резолюція Європарламенту

Євродепутати у резолюції засуджують агресію Росії проти України, висловлюють повну підтримку українцям та підтверджують готовність допомагати Україні, зокрема зброєю, стільки, скільки буде необхідно.

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Європарламент схвалив резолюцію до першої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У резолюції зазначається, що російська агресивна війна проти України стала найбільшим збройним конфліктом на Європейському континенті з часів завершення Другої світової війни. Ця агресія відображає посилення конфлікту між авторитаризмом та демократією.

«Росія здійснює злочинну, неспровоковану та нічим не виправдану агресивну війну проти України з 24 лютого 2022 року, …що є грубим та показовим порушенням Хартії ООН та фундаментальних принципів міжнародного права…. Україна страждала від російської агресії, починаючи з протестів, які відбулися у листопаді 2013 року проти рішення тодішнього президента призупинити підписання Угоди про асоціацію ЄС – Україна… Дії Росії в Україні протягом минулого року продовжують загрожувати миру й безпеці в Європі та у світі», – йдеться у документі.

У документі депутати закликали уряди країн ЄС серйозно розглянути надання Україні винищувачів, гелікоптерів, ракетних систем та суттєво збільшити постачання боєприпасів, аби Україна могла не лише захищатися, але й повернути повний контроль над усією територією у межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

Резолюція закликає країни ЄС погодити 10-й пакет санкцій проти Росії та суттєво розширити його та подбати про більшу ефективність вже запроваджених санкцій і блокування лазівок, які дозволяють обходити їх.

Також європарламент закликав розробити юридичний механізм для конфіскації заморожених у ЄС російських активів, аби спрямувати ці кошти для відбудови України і компенсацій постраждалим від війни. Зазначається, що після завершення війни з Росії потрібно стягнути значні репарації і спрямувати їх на відбудову України.

Парламентарі у резолюції підтримали рішення Євроради надати Україні статус країни-кандидата та закликали українську сторону, Єврокомісію і Раду ЄС працювати над запуском переговорів про членство вже у 2023 році.

🔻 19 січня Європарламент закликав терміново створити спецтрибунал щодо агресії РФ проти України