ЄС готується запровадити нові санкції проти Росії до річниці війни – Reuters

10 пакет санкцій проти РФ

Країни ЄС були «на хорошому шляху» щодо своєчасного прийняття 10 пакету санкцій, повідомили виданню неназвані дипломати у Брюсселі. Ніяких суттєвих перепон ухваленню обмежувальних заходів немає, заявили джерела.

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Нові санкції передбачають торговельні обмеження на суму $11,8 мільярдів.

«Пакет має бути укладений завчасно до 24 лютого, він на хорошому шляху, немає жодних серйозних питань, які стосуються (санкцій — ред.)», — сказав дипломат ЄС, знайомий з обговореннями.

Інший зауважив, що переговори були «загалом відносно позитивними» з деякими технічними питаннями, які мають бути з’ясовані до наступної зустрічі послів, яка ймовірно відбудеться наступного вівторка.

«Деякі країни висловлювали певні занепокоєння щодо вимог до звітності — як саме це буде працювати, чи будуть покарання за невиконання цього і так далі. Це здебільшого визнання того, що це складний процес», — сказав дипломат.

Як йдеться у публикації, наразі ЄС розглядає можливість нових зобов’язань щодо звітності для країн-членів, щоб краще відстежувати російські активи в Європі. Наразі європейські посадовці шукають способи їх використання для фінансування відновлення України, повідомляє медіа.

Нині в ЄС розміщені активи російського Центробанку на суму близько 33,8 мільярдів євро. Всього ж за межами Росії заморожено понад 300 мільярдів доларів активів цієї фінустанови, йдеться у публікації.

10-й пакет санкцій, який зараз обговорюється, покликаний ускладнити фінансування війни та позбавити Росію запчастин, необхідних при виробництві зброї для фронту, заявляють в ЄС.

Заходи будуть спрямовані ще на чотири російські банки, імпорт з Росії, включаючи гуму, та експорт до Росії, зокрема й важкі транспортні засоби.

Також вони спрямовані проти осіб, пов’язаних з Іранською революційною гвардією. Це пов’язано з виробництвом безпілотників, які використовувалися проти України.

Керівники Євросоюзу неодноразово заявляли, що разом узяті санкції проти Росії є найжорсткішими, які колись запроваджував ЄС.

🔻 15 лютого Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ

🔻17 січня у Єврокомісії підтвердили підготовку 10-го пакету санкцій проти РФ.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.