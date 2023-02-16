ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Ізраїль передасть для медичної інфраструктури України понад $200 млн

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Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен та очільник МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу
Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен та очільник МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу © AP - GLEB GARANICH
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Про це повідомив міністр закордонних справ Елі Коен на спільному з Дмитром Кулебою брифінгом у Києві, передає Укрінформ. 

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Він зазначив, що надані кошти будуть направлені на розбудову медичної інфраструктури в Україні. Крім того, Ізраїль буде опікуватися питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні та допомагати із розробкою розумної системи раннього попередження щодо російських ракет та дронів. 

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен © AP - Burhan Ozbilici

Коен підкреслив, що його візит до Києва є ще одним свідченням підтримки Ізраїлем українського народу, а також територіальної цілісності та суверенітету України.  

«Ізраїль підтримає українську "мирну ініціативу" в межах ООН наступного тижня», — наголосив він. 

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Він відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру. 

 

🔻 31 січня повідомлялося, що Ізраїль передасть українським рятувальникам куленепробивні карети швидкої допомоги.

🔻 20 січня стало відомо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Київ.

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