Засудження російського шпигуна

За шпіонаж засудили колишнього охоронця британського посольства у Берліні.

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Девід Сміт працював у посольстві з 2016 року: у 2018-му, ймовірно, почав збирати інформацію для РФ за грошову винагороду.

Сміта заарештувала німецька поліція і у квітні 2022 року та екстрадувала до Великої Британії.

Під час обшуків у чоловіка виявили низку відеозаписів, на яких можна було побачити розташування кімнат у посольстві.

Серед зібраних Смітом матеріалів був також лист із грифом «таємно», надісланий 23 листопада 2020 року тодішньому прем'єру-міністру Великої Британії Борису Джонсону від Ліз Трасс, яка на той момент була міністеркою зовнішньої торгівлі, та від міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Алока Шарми.

Після триденного засідання суддя заявив, що Девід Сміт передав російським чиновникам імена, фотографії та особисті дані співробітників посольства, а також секретні документи та отримав гроші за шпигунство.

Девід Сміт також зневажливо відгукувувся про Велику Британію, Німеччину та Захід перед своїми колегами у посольстві в Берліні, зауважив суддя.