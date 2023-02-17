звіт британської розвідки

Втрати РФ на війні можуть сягати 200 тисяч осіб – британська розвідка/Ілюстративне фото

Ймовірно, серед них приблизно 40-60 000 убитих.

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Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Великої Британії.

Після часткової мобілізації у вересні минулого року кількість втрат у росіянах значно зросла, зазначає розвідка.

Ці цифри свідчать про високе співвідношення загиблих особового складу та поранених. Майже напевно це пов’язано з надзвичайно низьким медичним забезпеченням більшості сил, припускають в Міноборони.

«Артилерія майже напевно завдала більшості втрат Росії», – йдеться в щоденному огляді.

Так як сили ПВК Вагнера залучили велику кількість в’язнів, ймовірно, кількість їхніх втрат може сягати 50%.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/79EeudgP5j



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XHzsXcaPNB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2023

🔻 16 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія збільшила кількість бойових вильотів за останній тиждень.

🔻15 лютого британська розвідка повідомляла, що оборонпром Росії критично послаблений і не відповідає нагальним потребам РФ.