Війська РФ обстріляли Нікополь, а також Червоногригорівську та Марганецьку громади

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Поранення отримала жінка 1946-го року народження. Лікарі надали їй необхідну допомогу, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

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«Обстрілами пошкоджено одинадцять приватних будинків, десять господарських споруд, автотранспорт, лінії газо- та електромережі», — зазначив Євтушенко.

Він також додав, що наразі на Нікопольщині існує загроза обстрілу.

«Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін», — написав у Telegram голова РВА.

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