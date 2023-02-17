Військові РФ обстріляли смт Дворічне на Харківщині, загинув цивільний
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Під час обстрілу РФ, 17 лютого, один з російських снарядів влучив у житловий будинок в Дворічному, загинув 68-річний мешканець оселі, повідомляє поліція Харківської області.
«Співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції під триваючими обстрілами евакуювали тіло загиблого. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи», — йдеться у повідомлені.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 438 ККУ).
🔻 У ніч проти 17 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонщину. Під російський вогонь потрапили райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. У Запорізькій області надійшли 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури внаслідок атаки РФ.
🔻 16 лютого РФ обстріляла житловий квартал у Бахмуті: п’ятеро загиблих та дев’ятеро поранених.