РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Військові РФ обстріляли смт Дворічне на Харківщині, загинув цивільний

Наслідки обстрілів у смт Дворічна Куп’янського району © Поліція Харківської області / Facebook

Автор тексту: Надія Бондаренко

Під час обстрілу РФ, 17 лютого, один з російських снарядів влучив у житловий будинок в Дворічному, загинув 68-річний мешканець оселі, повідомляє поліція Харківської області.